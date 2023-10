Dal Nord Ovest - Lite degenera a colpi di coltello: 47enne arrestato per tentato omicidio

Momenti di terrore in Corso Regina Margherita, al civico 119: i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di un 47enne, accusato di tentato omicidio. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine avendo dei precedenti.

L'arresto è avvenuto a seguito di una lite poi degenerata, le cui cause sono al momento oggetto di accertamento. Nel corso dell'alterco, l’arrestato avrebbe utilizzato un coltello a scatto, con il quale ha colpito ripetutamente al volto un 38enne. La vittima è stata ricoverata presso l'ospedale "San Giovanni Bosco" per le cure del caso. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

La zona in cui si è verificato l'incidente non è servita da sistemi di videosorveglianza, e pertanto, le circostanze esatte dell'accaduto sono ancora oggetto di indagine. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto al carcere delle Vallette, come disposto dalle autorità giudiziarie.