Festa Brigata Folgore, in arrivo gita per i paracadutisti biellesi

La Sezione di Biella dell’A.N.P.d’I., in occasione della Festa della Brigata Folgore che si terrà a Pisa venerdì 27 ottobre, organizza una gita ed invita tutti i Paracadutisti Biellesi, soci e non soci.

Costi e orari sono ancora in fase di definizione. Sarà un’occasione per rivedere la caserma della S.MI.PAR., ora C.A.PAR., assistere ai lanci e rendere onore ai reparti operativi impegnati nelle varie missioni in giro per il mondo. Per adesioni e informazioni scrivere a biella@assopar.it o telefonare al 335 754 9020.