Case Atc a Chiavazza, gli inquilini: “Non si taglia il verde, non si sa cosa accade tra quei cespugli”, FOTO

“In genere venivano a tagliarci l'erba, mentre adesso è da tanto che non vediamo più nessuno, e gli arbusti sono talmente cresciuti, che ogni tanto si sente che quando è buio c'è qualcuno tra i cespugli, ma non si vede nulla talmente è fitto il verde”. A parlare sono gli occupanti di una palazzina Atc in via Coppa, nei pressi del luogo dove sabato 30 settembre è stato ritrovato il cadavere di Gabriele Maffeo dentro a un cassonetto Leggi Biella omicidio a Chiavazza.

“Non va bene – proseguono i residenti - . Noi ci occupiamo di tagliare l'erba giusto qui vicino sotto ai balconi e lungo il marciapiede, come ci eravamo messi d'accordo, ma non riusciamo a fare tutto e spingerci oltre dove non è di nostra competenza. E più in là è davvero una selva. Qui accanto al palazzo c'è anche una fossa che non si sa a che cosa possa servire che è pericolosa per i bimbi, o comunque per chiunque cammini lì vicino. Perchè nessuno si occupa della manutenzione del verde qui da noi? A parte gli insetti, davvero non sappiamo che cosa accade là sotto. Una volta vedevamo bene i bimbi al vicino nido dai balconi che giocavano nel giardino, ora si intravedono i giochi perchè sono colorati ma i bimbi è impossibile”.

Interpellata sulla questione, Atc Piemonte Nord ha affermato che nei tre metri adiacenti agli edifici, stante le mappe, lo sfalcio del verde è a carico dell'ente, mentre al di fuori di quel perimetro spetta al Comune di Biella.