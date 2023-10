Apicella Gomme: Da vent’anni gli esperti di pneumatici a Mongrando

La rinomata ditta Apicella Gomme di Mongrando, da quasi vent’anni si occupa di vendita e riparazione degli pneumatici di auto, moto e del mondo agricolo. Da qualche anno è entrata a far parte anche del mondo della meccanica e, grazie allo staff composto da tecnici qualificati, riesce a soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti.

Ma com’è nata Apicella Gomme?

Il titolare Massimiliano Apicella, dopo anni di esperienza nel settore, nel 2006 decide di aprire una piccola officina ad Occhieppo Inferiore; in poco tempo raggiunge grandi risultati, tanto che la clientela cresce in maniera esponenziale e sceglie di cambiare sede. Si trasferisce quindi a Mongrando pochi anni dopo, all’interno di un ambiente più ampio nel quale crea un’officina di tutto rispetto. L’officina è dotata di 7 postazioni di lavoro e di un’accogliente sala d’attesa, nel quale i clienti possono attendere in tranquillità durante la lavorazione della propria auto.

Apicella, tra le sue attività, offre sevizi di sostituzione cristalli ed equilibratura, convergenza e diagnosi elettronica. Per chi non ha spazio a casa o, semplicemente, non vuole avere il problema di dover caricare o scaricare gli pneumatici dall’auto per il cambio stagionale, l’officina offre inoltre il servizio di stoccaggio.

I servizi offerti dall’officina sono:

- Vendita e riparazione di pneumatici multimarca per le auto;

- Vendita e riparazione di pneumatici per moto e scooter;

- Vendita e riparazione di pneumatici per truck;

- Vendita e riparazione di pneumatici agricoli;

- Vendita di cerchi in ferro e cerchi in lega;

- Convergenza computerizzata;

- Deposito stagionale di pneumatici;

- Soccorso in loco per vetture - truck - mezzi agricoli;

- Sostituzione vetro auto;- Meccatronica (manutenzione macchinari di tipo meccanico, elettrico ed elettronico);

Con l’arrivo dell’autunno, oltre alla ripresa di tutte le scuole e le attività, si pensa anche ad un altro impegno importante: il cambio gomme. “Anche se viene spesso sottovalutato, il corretto cambio gomme serve rimanere in sicurezza – per noi e per i nostri passeggeri – ed evitare che l’usura degli pneumatici possano causare danni o malfunzionamenti sull’aderenza del veicolo alla strada” spiega Massimiliano.

Per l’occasione, sino al 15 novembre resterà attiva la promozione Falken: acquistando 4 pneumatici (da 16 pollici in poi), Falken regalerà un buono carburante da € 20. La promo vale anche per l'acquisto di 2 pneumatici, a cui verrà corrisposto un buono da € 10.

L’officina si trova a Mongrando (BI), in via Mombarone 1.

È aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 19; il sabato dalle 8 alle 12.

Per informazioni: Tel. 015 592670 – Cell. 333 3277035

Mail: apicellagomme@hotmail.it

Sito: www.apicellagomme.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/apicellagomme