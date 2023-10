Scuole biellesi in Erasmus

L’evento, organizzato dal Consorzio Erasmus+ delle Alpi, con capofila l’IC Andorno Micca, dalla rete SBIR e dall’Ufficio Scolastico Provinciale, celebra la settimana degli Erasmus Days, promossa annualmente dall’Unione Europea. L’edizione di quest’anno, che va dal 9 al 14 ottobre, è dedicata a “Competenze e Cittadinanza” e intende promuovere la ricchezza della mobilità europea e la conoscenza dei risultati di quanto realizzato nell’ambito del Programma Erasmus+.

La giornata del 10 ottobre a Biella, presso il Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo, vedrà la partecipazione di ragazzi e docenti degli istituti biellesi e intende essere un’occasione per costruire una rete di persone accomunate da valori europei e dalla volontà di ricercare nuove opportunità di crescita personale e professionale. Il programma prevede due momenti distinti: uno al mattino (dalle 9 alle 12.30), riservato agli istituti scolastici, e uno al pomeriggio (dalle 14.00 alle 17.00), rivolto a docenti e personale della scuola (ai quali verrà rilasciato attestato di partecipazione) e a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo Erasmus+. Nella sezione del mattino, dopo i saluti istituzionali, gli studenti presenteranno le esperienze di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+.

Dopo il coffee break, l’ITIS Q. Sella svolgerà il workshop “Erasmus Romuas”, che vedrà gli studenti attivamente coinvolti in un’attività sulla piattaforma Arduino per ottenere in premio un kit Arduino. L’attività s’inserisce nella disseminazione dei risultati del progetto “ROMUAS – mini-hackathon” condotto dall’ITIS Biella. Il pomeriggio sarà dedicato a una più articolata e approfondita conoscenza del Programma Erasmus+. Il Dirigente scolastico dell’IC di Busca Prof. Davide Martini, nel suo intervento “Come Erasmus cambia la scuola”, farà una panoramica sulle diverse opportunità offerte dal programma e sui diversi aspetti che gli istituti devono affrontare per una buona conduzione di progettualità. Seguiranno interventi di docenti e membri dello staff degli istituiti biellesi che porteranno le loro esperienze nella progettazione e nella realizzazione delle attività Erasmus (formazione, job shadowing, partenariati e testimonianze di esperti).