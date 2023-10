Oropa Outdoor, professori di Biella, Vercelli e Ivrea, provano nuovi sport, FOTO

Venerdì 29 settembre, su proposta dell'ASD Oropa Outdoor, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Scienze Motorie di Biella ha organizzato un corso di aggiornamento per approfondire e far provare ad alcuni docenti Biellesi, Vercellesi e d'Ivrea, questi interessati sport emergenti perchè possano inserirli nella loro programmazione annuale e nell'offerta formativa rivolta ai loro alunni. A partecipare, anche alcune maestre della Scuola Primaria.

Dopo una breefing di presentazione delle attività, sono stati formati 3 gruppi, che hanno provato le tre attività a rotazione.

Un gruppo, nel campo del polivalente attrezzato Pickeleball, ha potuto provare e comprendere questo nuovo modo di “giocare a tennis”, decisamente più semplice ed intuitivo, quindi più facile da proporre agli alunni. Le dimensioni del campo permettono la realizzazione anche in palestra di questi campetti dove avvicinare gli alunni a questo divertente sport che in America sta veramente spopolando.

Un altro gruppo ha provato i percorsi di orienteering predisposti nella Conca d'Oropa, con l'innovativa soluzione della APP su smartphone, che permette la punzonatura delle lanterne in modo semplice e preciso.

Altri hanno scelto di cimentarsi prima con il percorso di Bike-Orienteering utilizzando le biciclette a pedalata assistita messe a disposizione. Qualcuno ha anche provato l'ebrezza di una bella caduta.... fortunatamente senza gravi conseguenze.

Le tre attività sono risultate per tutti molto interessanti e coinvolgenti. Sicuramente il Bike- Orienteering più complesso da far provare agli alunni. Mentre decisamente più semplice e divertente l'Orienteering ad Oropa che consente di far provare questo sport a tanti ragazzi, senza dover predisporre percorsi, mappe, posizionare lanterne e definire poi le classifiche. Quindi una soluzione che in futuro avvicinerà diverse classi di ogni ordine e grado, per provare in modo completo questo sport all'aria aperta e in un contesto naturalistico e paesaggistico unico come la Conca d'Oropa, serviti inoltre da mezzi pubblici che portano ad Oropa da Biella.

Una “merenda cenoira” ha permesso ai docenti di confrontarsi, di approfondire le tematiche appena apprese grazie anche ad alcuni filmati che hanno completato l'offerta formativa.

I più goliardici si sono poi sfidati in avvincenti scontri di: tennis tavolo, calciobalilla e pickleball, sino alle ore tarde.... Vincitori? Pasquale Marrama e Michele Rolando.