Motori, Equipe Vitesse impegnata su tre gare: ecco i piloti in pista

Il weekend del 7-8 ottobre vedrà Equipe Vitesse impegnata su tre fronti. Il biellese Simone Bottega sarà al via della 38° edizione del Rally di Sanremo Storico, atto finale del campionato italiano auto storiche, a fianco di Giuseppe Giudicelli su una Volkswagen Golf Gti 1600 del terzo raggruppamento.

Nello stesso momento, si svolgerà la 30° edizione del Rally del Rubinetto, competizione importante e molto sentita degli appassionati. A difendere i colori del team ci sarà Alessio Basile che torna a fianco del pilota di Omegna Stefano Ruga, a bordo di una Renault Clio della classe Rally5.

Infine, la 7° edizione della Biella Classic, gara di regolarità per auto storiche e moderne, vedrà ai nastri di partenza la coppia di Valdilana composta da Luca Florio e Nadia Giardino, alla ricerca di un altro risultato utile in ottica Trofeo Aci Biella, sempre a bordo della loro Toyota Celica Gt Four.