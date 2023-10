SPORT |

Leonardo De Grandi si laurea campione Aci Sport sulla pista di Castelletto di Branduzzo

Leonardo De Grandi si laurea campione Aci Sport sulla pista di Castelletto di Branduzzo

Ennesima grande prestazione per il piccolo Leonardo De Grandi, portacolori della scuderia Rally & Co, che anche sulla pista 7 laghi a Castelletto di Branduzzo, finale di Coppa Italia, "detta legge" lasciando solo le briciole agli avversari. Pole position davanti a 10 avversari la domenica mattina e vittoria in gara 1 con un distacco di oltre un secondo e mezzo su Filippo Frigerio e Marco Bergamini fanno intuire al driver di Postua che può giocarsela anche in finale nella quale, dopo un intensa battaglia coglie la seconda piazza a solo mezzo secondo da Frigerio. Con questo risultato Leonardo si aggiudica matematicamente la Coppa Italia Aci Sport zona uno nella categoria gr.3 under 10. Ma non è ancora tempo di festeggiamenti: infatti il prossimo weekend sulla stessa pista cercherà di agguantare anche il Trofeo Coppa Lombardia che lo vede attualmente in prima posizione.

c. s. Rally & Co g. c.