Festival Regioni, confronto con Zangrillo su valorizzazione talenti. Chiorino: “Creare ventaglio di opportunità concrete per il futuro”

“Ai nostri talenti dobbiamo trasmettere fiducia e orgoglio: fiducia verso le istituzioni e la politica, perchè è qui che si strutturano gli strumenti più efficaci per offrire ai nostri giovani un ventaglio di opportunità concrete per il loro futuro; ma dobbiamo stimolare in loro anche l’orgoglio verso il Made in Italy, marchio riconosciuto in tutto il mondo e massima espressione del “saper fare e bene” tutta italiana. In loro dobbiamo stimolare il desiderio di voler essere protagonisti del futuro di questo marchio di fabbrica nazionale, artefici della crescita e dello sviluppo di questa Nazione. In Piemonte stiamo investito su orientamento, formazione continua e di filiera, occupazione femminile e sostegno alle imprese: creiamo maggiori opportunità occupazionali, favoriamo la nascita di nuove competenze per stimolare più innovazione, competitività e sviluppo: è così che rendiamo la nostra Regione terra fertile dove i nostri giovani possano scegliere di radicarsi”. Così l’Assessore al Lavoro e Formazione, Istruzione e Merito e Diiritto allo studio universitario della Regione Piemonte, intervenuta al tavolo di confronto sui giovani e i talenti nell’ambito del Festival delle Regioni, presieduto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.