Camera di Commercio: incontri informativi gratuiti, per le imprese digitali.

Valorizzare la propria impresa online, sfruttando le tecnologie digitali per semplificare la gestione delle attività: questo l’obiettivo del percorso di formazione organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che prenderà il via nel mese di ottobre.

L’iniziativa prevede tre incontri che si svolgeranno online, con cadenza mensile, pensati per aiutare i partecipanti a promuovere il proprio business sul web e ottimizzare alcune attività, grazie agli strumenti digitali.

«Dopo il successo del ciclo di incontri “Viaggio nel digitale”, seguito da 950 partecipanti, l’Ente camerale propone una nuova serie di appuntamenti per dare continuità alla richiesta di formazione espressa dalle nostre imprese in materia di digitalizzazione - commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - La scelta di puntare su un taglio sia teorico che pratico è stata molto apprezzata, in particolare dalle realtà di più piccole dimensioni: l’obiettivo è aiutare i partecipanti a sviluppare delle strategie a medio termine, ma nel contempo fornire strumenti che trovino applicazione immediata, nell’attività di tutti i giorni, offrendo soluzioni digitali realmente utili e a misura d’impresa».

La proposta formativa prenderà il via mercoledì 11 ottobre 2023 con il primo incontro dedicato al tema “Credibilità online: come guadagnare fiducia e verificare quanto si trova online” che si svolgerà dalle ore 14.00 alle 15.30.

Nel webinar di novembre si parlerà invece di business chat, con un focus su vantaggi, criticità e strategie di utilizzo dei tool Messenger e WhatsApp: l’appuntamento è mercoledì 8 novembre, sempre nella fascia pomeridiana 14.00-15.30. A dicembre è previsto un ulteriore incontro, che si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì 6, dedicato ai pagamenti digitali.

Docenza e organizzazione dell’iniziativa sono curate dal Servizio PID - Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, nell’ambito di “Eccellenze in Digitale”, progetto promosso da Unioncamere con il supporto di Google.org.