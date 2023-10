“Per sempre”: allo Spazio Cultura la personale di Pierangelo Orecchia

Verrà inaugurata venerdì 6 ottobre alle 18.00 allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella la mostra personale della pittrice Pierangela Orecchia. Laureata in Storia Medievale l’artista si è specializzata in incisione e xilografia a Urbino e Venezia e nella pittura e stampa su stoffa a Londra.

Esegue lavori di grandi dimensioni in tecnica mista su supporti di diverso tipo, soprattutto cartone, e opere incisorie. La sua ricerca artistica riguarda soprattutto le luci, le atmosfere e l’umanità dell’Africa Nera, con cui ha avuto esperienze dirette durante i diversi soggiorni di volontariato in Zambia e Mozambico, dove ha dipinto l’abside della Chiesa Santa Ana di Maimelane.

Dal 2008 frequenta simposi e residenze nazionali e internazionali (Marocco, Turchia, Austria, Grecia, Russia, Serbia, Romania) e ha tenuto numerose esposizioni in Italia e all’estero: in Romania, Finlandia, India, Spagna, Giappone, Russia, Svizzera e Francia. “I lavori che presento, creati in periodi diversi, hanno in comune la rappresentazione della persistenza del tempo e, contestualmente, della sua ineffabilità. Nel nostro vissuto, si dilata a dismisura, oppure vola via come un soffio, governato dai nostri stati d’animo e dai nostri sentimenti.

Durante la pandemia, era immobile e sospeso. Il tempo può essere anche mito e sogno. Per gli aborigeni australiani, durante il Dreamtime, delle creature soprannaturali, provenienti dal cuore della terra, hanno dato vita al creato con il canto; seguendo le orme delle famose “Vie dei canti” rappresentate da Chatwin nel suo romanzo/saggio. Con Pulchra ho rappresentato una statua classica simbolo di valori eterni, che sono sopravvissuti attraverso i secoli. Ma le esperienze di vita e i sentimenti intervengono come tatuaggi indelebili che ci segnano la pelle. Il “per sempre” è variabile come un alito di vento. La vita adulta delle effimere, minuscoli ed eterei insetti, è fugace come un battito di ciglia. Il loro “per sempre” ha una sola alba. E poi l’Africa. Il mio “per sempre”. Anche se le esperienze sono state di manciate di giorni, quegli istanti sono diventati parte di me. Anche a distanza di anni, sulla mia pelle è rimasta quella terra rossa, come pigmenti di colore vermiglio impregnati di sole. Un mondo dove il tempo non ha valore. Il domani è un concetto vago. La lentezza è vita e sembra di vivere in un tempo sospeso. Interrotto solo dai tragici eventi che ricordano che, invece, il tempo compie il suo percorso ed il “per sempre” non esiste”, racconta Pierangela Orecchia.

“La Fondazione è felice di ospitare la personale di un’artista come Pierangela Orecchia che ha fatto della sua arte una vera forma di espressione e meditazione. La possibilità per il pubblico di ammirarne le creazioni e per i bambini di lavorare con lei in veri laboratori artistici saranno un’occasione importante di crescita e confronto” commenta il Presidente della Fondazione Michele Colombo. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino al 29 ottobre con i seguenti orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 – sabato e domenica 16.00-19.00. I laboratori La mostra sarà anche l’occasione per scoprire le tecniche utilizzate dall’artista. Nelle giornate di sabato 14 ottobre e di sabato 21 ottobre Pierangela Orecchia terrà infatti presso lo Spazio Cultura dei workshop d’arte a partecipazione gratuita, il primo per bambini, il secondo per adulti.

WORKSHOP CON L’ARTISTA Stampa con il cucchiaio di matrici di legno (xilografia) e linoleum (linoleografia) Lavori max. in formato A4 in copia unica Con colori ad acqua Sabato 14 ottobre, h 16.30 e h 17.30 Bambini 6/14 anni Max. 7 partecipanti per ogni turno Fino ai 10 anni è gradita la presenza dei genitori Sabato 21 ottobre, h 16.30 Over 15 anni e adulti Max. 10 partecipanti Partecipazione gratuita Prenotazione obbligatoria