Fotoclub Biella inaugura la nuova sede a Palazzo Ferrero di Biella Piazzo.

L’appuntamento è giovedì 5 ottobre, alle 20.30 con un rinfresco, a cui seguirà una serata fotografica con Alberto Ghizzi Panizza, uno dei nomi più noti nel campo della macro-fotografia.

Gli scatti di Alberto Ghizzi Panizza permettono di ammirare particolari impossibili da scorgere con l'osservazione diretta. Famose sono le sue immagini che ritraggono gli insetti e il loro ambiente, come libellule, farfalle, tele di ragno, particolari riflessi da minuscole gocce d'acqua. Impegnato anche su altri versanti fotografici, come la fotografia di paesaggio, il ritratto, il matrimonio e l'astro-fotografia, il fotografo parmigiano è alla continua ricerca del bello.

“La serata racconterà come la fotografia è stata la protagonista della mia vita - dice Ghizzi Panizza - e di come questa mi abbia consentito di scoprire, conoscere ed ammirare il mondo che ci circonda. Dal microcosmo all’immensità dell’universo. Sarà una carrellata di immagini su cui commenterò in diretta”

Alberto Ghizzi Panizza ama particolarmente la natura e gli animali in tutte le loro forme ed è alla costante ricerca della bellezza del mondo che ci circonda, trovando in esso la sua principale fonte di ispirazione. E' un fotografo professionista, testimonial internazionale per Nikon, Nikon School Master ed ESO (European Southern Observatories) Photo Ambassador.

Nato in Italia a Parma nel 1975 pratica la fotografia a 360° ed è un precursore della fotografia digitale. È alla costante ricerca della bellezza del mondo che ci circonda dai soggetti più minuti all’immensità dell’universo. Ha realizzato più di 60 mostre ed ha ricevuto più di 70 premi nazionali ed internazionali. Realizza costantemente workshop, corsi, servizi fotografici e conferenze in tutto il mondo. Riconosciuto come uno dei migliori fotografi italiani collabora con svariati produttori di prodotti fotografici come Laowa, NiSi, Meike e K&F Concept. Collabora con svariate agenzie fotografiche internazionali; pubblica foto,l ibri e articoli su numerose testate italiane ed estere sia per il web che cartacee.

Info sul sito http://www.albertoghizzipanizza.com