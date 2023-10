Scontro violento a Varallo tra auto e furgone, due feriti

Nella tarda mattinata di oggi, 3 ottobre, intorno alle 11, i Vigili del Fuoco sono giunti a Varallo per un incidente stradale, a seguito di un violento scontro tra una vettura ed un furgone avvenuto in via al Bersaglio.

All'arrivo sul posto, le squadre si sono adoperate immediatamente alla messa in sicurezza dello scenario e a prestare i primi soccorsi sanitari alle 2 vittime applicando le procedure TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario) mentre l'autista del furgone è risultato illeso.

Sul posto 2 ambulanze, di cui una medicalizzata, alle quali sono stati affidati gli infortunati per le cure del caso. Intervenuti anche i Carabinieri di Varallo e la Polizia Locale che hanno provveduto al regolare scorrimento del traffico fino al termine delle opere di messa in sicurezza dell'area.