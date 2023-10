Biella, torna a casa e trova l'alloggio visitato dai ladri: portati via monili in oro (foto di repertorio)

Torna a casa e trova l'abitazione visitata dai ladri. È successo nella giornata di ieri, 2 ottobre, a Biella.

Stando alle informazioni raccolte, i malviventi avrebbero rovistato in tutte le stanze e portato via monili in oro. L'ammontare del danno è in fase di quantificazione. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.