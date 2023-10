Biella, gira un'auto senza assicurazione ma viene fermata: scatta sequestro e multa da 800 euro

Ancora auto senza copertura assicurativa in giro per Biella. L'ultimo caso è avvenuto nella mattinata di oggi, 3 ottobre, nel rione del Villaggio Lamarmora, dove è stato fermato un mezzo per un controllo effettuato dagli agenti della Polizia Locale. Alla guida un uomo di 63 anni.

Al termine degli accertamenti di rito, si è appurato che il veicolo era privo di assicurazione. Così è stato posto sotto sequestro, con il ritiro della carta di circolazione e la decurtazione dei punti dalla patente di guida, oltre ad una sanzione di poco superiore agli 800 euro.