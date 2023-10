“Il coraggio è donna”, a Città Studi Elisabetta Pieragostini

Nell’ambito della Campagna “Nastro Rosa” per la prevenzione del tumore al seno che ricorre ogni ottobre, giovedì 5 ottobre, a partire dalle 10 all’Aula Magna di Città Studi a Biella, il , sarà di scena una “giornata in rosa “ con Elisabetta Pieragostini, scrittrice e imprenditrice simbolo della lotta per la prevenzione e per una concreta parità di genere.

Elisabetta Pieragostini dirige una delle company italiane più all’avanguardia, con tanto di certificazione, nell’ambito della gender equality. Si batte, con attività formative ad hoc e sistemi di welfare d’impresa molto avanzati, per la riduzione costante di ogni gap di genere ravvisabile nella sua azienda. Ha messo a punto campagne di sensibilizzazione ed eventi di informazione che hanno coinvolto il personale aziendale al femminile per promuovere un’intensa attività di prevenzione di una maledetta malattia che coinvolge moltissime ragazze giovani e meno giovani ed è ancora considerata una sorta di tabù. Con i suoi romanzi racconta la condizione della donna e con la tenacia e l’intelligenza della sua azione sociale opera per migliorarla.

Elisabetta, CEO di DAMI, azienda che produce fondi per calzature nel più vasto ed importante distretto calzaturiero italiano – nelle Marche - ha scelto di adottare una leadership orientata all’inclusione, alla socialità, alla cooperazione e all’empatia.

L’incontro, rivolto alle studentesse e agli studenti biellesi delle classi quarte e quinte delle Scuole Superiori di Secondo Grado, dell’ITS TAM, è teso a sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione e coinvolgerà il prof. Giuseppe Franco Girelli (Medico radiologo e Vicepresidente di LILT Biella) con la partecipazione, in veste di moderatore, del conduttore e autore radiofonico Matteo Osso.

La “giornata in rosa” proseguirà allo Spazio Lilit di Biella, a partire dalle 18, con la presentazione dell’ultima fatica letteraria della Pieragostini, il romanzo “Sottovoce sul cuore” originale racconto di una femminilità complessa che non si rassegna a farsi narrare dagli stereotipi e dai pregiudizi correnti.

Dalle 21:30 il dialogo a più voci “Da Donna a Donna” raccoglierà alcune delle più coinvolgenti storie di riscatto. Ragazze senza tempo accomunate dalla voglia di reagire alle difficoltà fino a poter pronunciare la frase più bella: “ce l’ho fatta”.

Oltre alla Pieragostini, interverranno l’imprenditrice Marina Bolli, Cinzia De Candia (medico senologo di Spazio LILT), Silvana D’Agostino (Prefetto di Biella) Teresa Angela Camelio (Procuratore della Repubblica di Biella) Tiziana Leone (Dirigente Banca Patrimoni), Cosima Coppola Mussa, ricercatrice e professoressa universitaria) Cleliuccia Zola (Presidente Regionale FIDAL).