Graglia e Muzzano in festa per la Madonna del Rosario FOTO e VIDEO

Graglia e Muzzano in festa per la Madonna del Rosario FOTO

Comunità di Graglia e Muzzano in festa per la Madonna del Rosario, tenutasi la scorsa domenica. In tanti erano presenti per la Santa Messa cantata in confraternita a cui ha fatto seguito la processione fino alla chiesa di Campra. A eseguire i brani scelti il maestro Matteo Gerotto.

Al termine della funzione, distribuzione della polenta concia senza erbette, in concomitanza della mostra gastronomica benefica. In serata si è poi svolta la processione con la statua della Madonna nella piazza parrocchiale, con rinfresco finale offerto dalla priora Rosita Cupertino.