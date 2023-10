Fumetti al Ricetto, l'edizione 2023 promossa a pieni voti. Gelone: “Successo di pubblico” (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

“Fumetti al Ricetto si conferma e si rilancia: un'edizione di successo con un grande favore di pubblico e una grande qualità anche culturale. Basti pensare all'ospite speciale dal Giappone, senza dimenticare incontri e mostre, letture e arte, artisti e fumettisti professionisti”. Parola del sindaco di Candelo Paolo Gelone che promuove a pieni voti l'edizione 2023.

E aggiunge: “Il Ricetto è perfetto per queste iniziative di questo tipo e continueremo a lavorare per valorizzare questi ambiti. La squadra è stata come sempre fondamentale: Pro Loco, Creativecomics e Comune, insieme a tante collaborazioni, hanno creato un evento che può davvero fare la differenza, sempre di più. Ci abbiamo creduto e dietro c'è il lavoro di tanti: questi sono i semi di un futuro che, insieme, può portarci ancora più lontano”.

