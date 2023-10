Benvenuto don Lodovico, Zimone accoglie il nuovo parroco FOTO

Comunità di Zimone in festa per il nuovo parroco Lodovico De Bernardi, già alla guida delle parrocchie di Salussola e Carisio. Domenica scorsa il sacerdote si è presentato al paese e ha iniziato il servizio pastorale, alla presenza di amministrazione comunale, associazioni e fedeli.

Alla lettura del decreto di nomina, sono seguite le promesse che ogni parroco compie alla Chiesa e al Vescovo. Presente anche Monsignor Roberto Farinella che, insieme a don Lodovico, ha celebrato la Santa Messa in una chiesa gremita per l'occasione. Al termine, festa finale in oratorio.