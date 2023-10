Al via a Città Studi i corsi di formazione professionale per ragazzi

Sono partiti nei giorni scorsi i percorsi di formazione professionale per ragazzi, dedicati alla cucina, di Città Studi Biella. Per l’occasione, i ragazzi del corso Tecnico delle Produzioni Alimentari hanno preparato un piccolo rinfresco di benvenuto per i ragazzi del primo, secondo e terzo anno di Operatore delle Produzioni Alimentari. L’offerta formativa di Città Studi per l’Anno Scolastico 2023/24, infatti, si compone di due corsi: Operatore e Tecnico delle Produzioni Alimentari.

Il primo, di durata triennale e finalizzato all’ottenimento della Qualifica Professionale, impartirà agli allievi tutte le conoscenze e competenze per intervenire nel ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari.

Il secondo, invece, è di durata annuale e permetterà agli studenti di completare la Qualifica con l’ottenimento del Diploma Professionale. Questo corso, infatti, fornirà skills pratiche in materia di gestione delle materie prime e dei semilavorati, sviluppo di nuovi prodotti, organizzazione del lavoro, controllo qualità e rispetto delle norme igieniche. Entrambi i percorsi di formazione prevedono lezioni teoriche e pratiche, a cui si aggiunge un periodo di stage in azienda che permetterà agli allievi di muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Al termine, infatti, i ragazzi potranno trovare impiego nell'ambito dell'industria alimentare, lavorando in ristoranti, pizzerie, gastronomie, pasticcerie o caseifici. Le iscrizioni sono ancora aperte, ed è possibile contattare Città Studi al numero 015 8551111, inviando una mail a formazione@cittastudi.org o visitando cittastudi.org per maggiori informazioni.