Caffè del benessere: l'appuntamento sull’artrosi cervicale.

Si è tenuto oggi, martedì 3 ottobre, alle ore 15:00, di fronte a circa 50 persone, "Caffè del Benessere". L’intervento all'Oratorio Santo Stefano ha visto il Medico Fisiatra Giovanni Poggi, relatore dell’iniziativa, affrontare l'argomento "Artrosi cervicale".

Poggi ha iniziato spiegando l'anatomia della colonna cervicale e delle sue vertebre, dei muscoli e dei tendini che ci permettono di fare determinati movimenti. Ma all'interno delle vertebre ci sono delle strutture nervose (midollo e nervi) e il Dott. Poggi ha illustrato le dinamiche della cervicalgia. Essa interessa circa il 75% della popolazione, con maggior incidenza nel sesso femminile ed è caratterizzata da dolore in sede cervicale, ma che può estendersi al braccio, i sintomi sono svariati e si può presentare nausea, riduzione del movimento, formicolio, mal di testa ecc.

Tra le cause i traumi (compreso il colpo di frusta da incidente stradale): alterazioni della colonna, artrite reumatoide, deviazioni della colonna.

Il primo esame su cui puntare, prima di eventuali trattamenti, è quello radiologico e se non sufficiente, la risonanza magnetica. La Tac della colonna cervicale è da prendere in considerazione solo quando non è possibile eseguire la risonanza.

Quindi ha analizzato la terapia con antinfiammatori (attenzione agli effetti collaterali!), miorilassanti, a volte cortisone, paracetamolo (tachipirina) e gli oppiacei, che sono da usare con molta attenzione, in particolare negli anziani. Ha esaminato la fisioterapia e la terapia strumentale (laser, magneto, tens, ecc.) per illustrare a fondo, la sintomatologia.

“Ottimi risultati si ottengono dai massaggi fatti da personale specializzato, sempre dopo radiografia - ha ribadito il dr. Poggi. - Buoni risultati anche da osteopatia e cure termali. Altri trattamenti neurotaping, collari (casi gravi, dopo colpo di frusta) ecc. possono dare benefici. Importantissima la ginnastica cervicale, da fare al mattino appena alzati”.

Alla fine della relazione il dr. Poggi ha risposto alle numerose domande dei partecipanti ed infine il tradizionale "Caffè" (e non solo), organizzato dai Volontari dell'Oratorio, ha chiuso la manifestazione.

Prossimo "Caffè del Benessere" all'Oratorio Santo Stefano, martedì 7 Novembre, alle ore 15:00, su "Controllo del colesterolo nella prevenzione cardiovascolare ", con la dr.ssa Anna Nelva, specializzata in Endocrinologia.