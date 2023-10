Avis Coggiola, 200 partecipanti alla Camminata in Rosa FOTO

Avis Coggiola, 200 partecipanti alla Camminata in Rosa: la 1° edizione.

Dopo il successo della consueta cena sociale, AVIS Coggiola ha organizzato la Camminata in Rosa, per promuovere le iniziative benefiche e l’impegno sociale.

La passeggiata di domenica 1° ottobre si è sviluppato lungo le vie del paese, su un tratto di circa 3 km: “Una giornata splendida – afferma il presidente Cristian Nichele - È stato un successo inaspettato per la 1a edizione! Siamo partiti da Piazza XXV Aprile, per giungere fino alla sede AVIS, che per l’occasione è stata illuminata di rosa”.

Dopo il ritrovo delle 16:30, i partecipanti sono partiti alle 17, per concludere la giornata con un banchetto: “Al termine del percorso è stato offerto un piccolo rinfresco, con l’accompagnamento musicale del violinista Massimo Zanetti – continua il presidente – Intendiamo ringraziare la Pro Loco, per aver offerto il suo contributo attivo e al Comune, per disponibilità e presenza”.

All’interno del pacco gara, a ciascun partecipante è stato consegnato un cappello rosa, che ha saturato il paese di un colore simbolico, diffondendo il messaggio AVIS.