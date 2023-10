Inquilini che non pagano l'affitto nelle case Atc: in provincia di Biella il "buco" è di 7.854.363,52 euro

A marzo, la Regione su proposta dell’assessore Chiara Caucino, ha deciso, con una delibera di giunta di prorogare il termine di pagamento dell'affitto dal 31 marzo al 30 giugno. Il provvedimento era rivolto ai cosiddetti morosi cosiddetti "incolpevoli", vale a dire quegli inquilini che non per volontà loro sono in difficoltà a pagare l'affitto e sono dunque indietro con i pagamenti.

Ma quanti sono i morosi nella nostra provincia? Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda la morosità complessiva (dunque sia la colpevole che quella incolpevole ), tra utenti attivi e cessati residenti in Biella e provincia è di circa 7.854.363,52 euro. Di questi, 4.198.331,74 euro riguardano solo il Comune di Biella.

I dati sono stati forniti da Atc Piemonte Nord e sono aggiornati al 31.12.2022.