Biella, iniziati i lavori di riqualificazione della piscina Massimo Rivetti

Un nuovo importante progetto ha preso il via in questi giorni. E’ stato infatti aperto il cantiere alla piscina Massimo Rivetti, dove sono previsti lavori di riqualificazione e interventi di miglioramento strutturale ed energetico per un importo di 1 milione e 840 mila euro. Tale intervento si inserisce in un quadro di valorizzazione del patrimonio sportivo comunale, con l’obiettivo di migliorare l’offerta e la qualità dei servizi per i cittadini e gli utenti, eliminare gli sprechi d’acqua, migliorare i consumi energetici, la sicurezza interna e di utilizzo.

Saranno numerosissimi gli interventi, che vanno ad esempio dalla posa della nuova pavimentazione con gres ceramico, antiscivolo, antigelivo e antibatterico; al nuovo bordo piscina in pietra ricostruita; al risanamento della struttura della piscina, con l'impermeabilizzazione della vasca, la riparazione di fessure, la rasatura delle pareti e la sigillatura poliuretanica di angoli e giunti, con la rimozione delle finiture preesistenti; fino alla posa di un nuovo rivestimento in lastre prefabbricate in cemento granigliato, con rimozione del rivestimento esistente. Per quanto riguarda il piano terra saranno sostituiti gli infissi, utilizzando un triplo vetro termoisolante, basso emissivo a controllo solare e sostituite le porte in legno degli spogliatoi; mentre nel piano interrato verranno effettuati una serie di lavori di risanamento, sabbiatura superficiale e trattamento antiruggine. Inoltre sarà realizzato un impianto solare termico in copertura.

“La piscina Rivetti venne inaugurata nel 1958 – spiegano l’assessore all’Impiantistica sportiva Giacomo Moscarola e l’assessore ai lavori pubblici Davide Zappalà -. L’impianto natatorio disponeva inizialmente di una vasca da 25metri coperta, che venne chiusa negli anni 2000, quando l’impianto è stato ampliato per consentire la realizzazione di una nuova vasca olimpionica. Da allora non venivano fatti interventi strategici. Il progetto prevede sostanzialmente la rimozione del vecchio rivestimento della vasca esterna e sostituzione con uno maggiormente performante, con sistemazione della vasca esterna dei piccoli e dell’area verde circostante. Inoltre è previsto il consolidamento del solaio del piano interrato, sottostante la vasca interna. A fronte del risparmio energetico sarà prevista la sostituzione delle vetrate del corpo principale della piscina con serramenti a basso valore emissivo e l’installazione di pannelli solari per approvvigionamento di acqua calda a supporto dell’impianto tradizionale”.

“Nel periodo della nostra amministrazione abbiamo previsto e ottenuto finanziamenti sull’impiantistica sportiva per quasi dieci milioni di euro: possiamo ritenerci soddisfatti – concludono i due assessori –. Consegneremo alla città una serie di strutture sportive complete, in grado di soddisfare ogni esigenza. Con la realizzazione di queste opere si potranno ospitare eventi di caratura internazionale, a cui certamente cercheremo di dare seguito se ne avremo la possibilità. Eravamo certi che puntare sullo sport sarebbe stata una mossa vincente e tutte le testimonianze consolidano quella che era un’intuizione. Il trend di investimenti nel settore sportivo è in costante crescita, come appare evidente dagli stanziamenti effettuati nell’ultimo quadriennio grazie ai progetti rientranti nel PNRR 'Sport e inclusione sociale' per la realizzazione di una nuova Cittadella dello sport all'interno del quadrilatero compreso tra viale Macallè, via Lombardia, via Piemonte e corso 53° Fanteria”.