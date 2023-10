Bulli e Pupe con la Coda: il cucciolone Cliff, Argo il "guardiano", il timido Rocki e Diana, gravemente malata, FOTO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti. Questa settimana, l’Associazione ci presenta 4 cuccioli, vaccinati e dotati di microchip, ospiti della loro struttura.

Perché i cani grandi non li vuole nessuno???? Lui è Cliff, una meraviglia, un gigante buono, dolcissimo, giocoso e delicato con i cuccioli, adorabile con le persone. Super equilibrato, a breve verrà testato anche con i gatti e sicuramente sarà il top anche con loro. Purtroppo caro cucciolone(ha circa un anno e mezzo) i tuoi 40 kg ti condannano al rifugiò a vita .... Se tra voi umani esiste un'anima buona che ama i cani grandi, faccia uno squillo così salviamo Cliff.

PS è vaccinato, castrato e chippato. Per info chiamare Patrizia3475063855

Argo bello, il suo sguardo dice tutto....è un cane "guardiano" intelligente, fiero, cammina molto volentieri, va d'accordo con i suoi simili, ma non verrà dato in presenza di altri maschi. É una taglia grande, ha circa 4 anni ê in regola con i vaccini ed è chippato.

Per info, chiamare Lorenza 348 938 0804

Rocky è un insieme di dolcezza e tenerezza. Ad una prima conoscenza si presenta timido, ma con un po' di pazienza diventa fiducioso e si lascia andare, regalando anche delicati bacini. Rocky ha circa 3 anni è una taglia piccola, vaccinato, chippato e castrato, si pone molto bene con i suoi simili. É un vero tesoro ❤️

Per info e conoscerlo Lorenza 348 938 0804 e Silvia 3409087029

Eccomi, mi chiamo Diana ho poco più di due anni, sono una bellissima Pastorina, voi direte...beh un cane come un altro! E invece no, io ho un grave problema cardiaco, che non mi darà scampo...si parla di circa due anni di vita, forse meno e se sarò fortunata di più. Sono stata visitata dai migliori cardiologi, ma non si può fare nulla, mi hanno detto inoperabile...io non so il significato, ma le zie hanno smesso di parlare e si sono riempiti i loro occhi di lacrime, quindi sarà una cosa brutta! Ma la cosa bella, sapete qual' è? è che io sto bene, non so proprio di essere malata, gioco, corro, mangio, vado in passeggiata e sono super coccolosa. Proprio per questo ho espresso un desiderio...so che voi pregate un Dio che sta in cielo, io non lo conosco, ma ci ho provato lo stesso....Gli ho chiesto di non farmi morire da sola, in una pensione, gli ho chiesto di farmi conoscere l'amore e il calore di una famiglia Io sono viva!!!! E allora fatemi vivere e regalatemi la felicità per tutto il tempo che mi rimane, vi prego

Diana si trova in Piemonte a Casale Monferrato AL

Per info Lorenza 393489380804 e Silvia 3409087029

(Ph Laura Malvarosa)

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/

La mail di riferimento è bulliepupeconlacoda@gmail.com