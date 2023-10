Cossato, provinciale 232, un lettore: "In estate asfaltata, ora è di nuovo un cantiere"

Saluti,

volevo segnalarvi un evento in corso che potrebbe essere di vostro interesse qualora vogliate approfondire e mettere in luce altra ennesima vergogna del nostro stato. Mi riferisco ai recenti lavori si asfaltatura e ripristino del sottofondo della strada provinciale 232, con particolare riferimento al tratto nei pressi del ponte in fraz. Spolina a Cossato, sul torrente Cervo.

In pratica: la strada principale ad alto scorrimento. La strada era disintegrata e, dopo tempo immemore, finalmente è stata asfaltata questa estate. Vi è da rilevare con sdegno che in questi giorni è attivo un cantiere proprio in corrispondenza del ponte citato che prevede il taglio dell’asfalto in profondità. Al termine dei lavori, non potrà che essere sistemato con un classico “taccone” che andrà a logorarsi e re-iniziare il processo di degrado.

E farlo due mesi fa?

Cordiali saluti.