Pollone, soggiorno marino in Sardegna con il Comune e la Pro Loco

Anche quest'anno, dal 10 al 24 settembre, il comune di Pollone, in collaborazione con la Pro Loco, hanno organizzato una bellissima vacanza in Sardegna in un noto Resort a Geremeas nelle vicinanze di Villasimius.

L'eccezionale location ed un'attenta organizzazione hanno offerto al gruppo di partecipanti un coinvolgente e gradevole soggiorno ricco di buonumore, allegria e piacevole relax.