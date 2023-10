Videosorveglianza, Miagliano si rifà il look: nuove e più telecamere in arrivo

E' stato avviato a Miagliano il terzo cantiere programmato per l'annualità 2023, relativo alla riqualificazione dell'impianto di videosorveglianza comunale. Il progetto prevede la sostituzione di tutti gli apparati presenti con nuovi a tecnologia avanzata oltre l'installazione di nuove telecamere. Ad opera completata il parco telecamere complessivo passerà quindi da 6 punti a 10, di cui alcuni posizionati in zone ritenute strategiche, con la lettura automatizzata delle targhe dei veicoli.

Nel dettaglio, le aree coperte da videosorveglianza: piazza Martiri Libertà; piazza Martiri della Libertà /via Marco Ferrarone; piazza Dante: installazione; via Vittorio Veneto; via Bartolomeo Re; parco anfiteatro #408; parcheggio contiguo canale Roggia; via Poma; largo Gili; parco palestra fitness #Gymnasiumland. L'investimento complessivo è prossimo ai 50mila euro.