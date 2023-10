Emanuela Poli nuova amministratrice delegata di Facile Ristrutturare

ROMA (ITALPRESS) - Il Gruppo Renovars annuncia la nomina di Emanuela Poli quale amministratrice delegata di Facile Ristrutturare S.p.A., azienda che da 10 anni innova il mercato delle ristrutturazioni in Italia proponendo un modello di business incentrato sull'idea dell'interlocutore unico e della ristrutturazione chiavi in mano.Poli lascia la Direzione generale di Confindustria Assoimmobiliare dopo aver ricoperto incarichi dirigenziali presso il ministero dell'Economia e delle finanze, il ministero dello Sviluppo economico, la presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e presso WeBuild. Ha studiato scienze politiche all'Università di Oxford, conseguendo un Dottorato di ricerca."L'ingresso di Emanuela Poli segna un cambio di passo per Facile Ristrutturare e per il Gruppo, che vuole rispondere con efficienza ed innovazione ad un mercato in costante evoluzione e con clienti sempre più esperti ed esigenti - ha sottolineato Loris Cherubini, co-fondatore del Gruppo Renovars -. La sua esperienza è strategica per il nuovo percorso di Facile Ristrutturare e il suo background professionale ci permetterà di lavorare a più stretto contatto con il mondo delle istituzioni per continuare a contribuire allo sviluppo del settore dell'edilizia, pilastro della crescita economica del Paese"."Il 2024 - ha commentato Giovanni Amato, co-fondatore del Gruppo Renovars - segnerà i primi dieci anni di attività di Facile Ristrutturare. Sarà un momento importante per guardare al percorso svolto fino ad ora e per definire le basi del futuro dell'intero Gruppo, soprattutto in ottica di internazionalizzazione e di quotazione in Borsa. Siamo onorati che una figura di tale spicco abbia scelto di accompagnarci in questo nuovo capitolo della storia della nostra azienda". "Sono entusiasta di portare la mia esperienza al servizio del progetto Facile Ristrutturare e di contribuire alla crescita del Gruppo Renovars - ha detto Emanuela Poli -. La casa è un progetto centrale nella vita di ciascuno di noi e il mercato dell'edilizia si trova oggi di fronte a sfide complesse che richiedono lo sviluppo di prodotti, servizi e modelli operativi fortemente innovativi, con forti sinergie fra le aziende della filiera e un ascolto costante delle esigenze delle famiglie. Sono certa che insieme a tutta la squadra di Facile Ristrutturare daremo un contributo di valore e che saremo in grado di supportare il Gruppo Renovars nell'importante percorso di crescita che ha intrapreso", ha concluso Poli.- foto ufficio stampa Brand Reporter Consulting -(ITALPRESS).