Podi importanti e chiusura di stagione alla grande per gli atleti Bi Roller

Si è svolta domenica 1° ottobre l’ultima gara di circuito CNO al velodromo di Costa Masnaga che ha visto ancora una volta protagonisti gli atleti BI Roller. Una gara di grande soddisfazione per tutti atleti del pattinaggio biellesi presenti delle categorie dai Giovanissimi agli Allievi: Annibale Sangiorgi ha vinto con un ampio scarto di tempo la sprint da 80 metri della sua categoria Allievi Maschi e poi, per un punto che si è visto portare via a uno dei traguardi della gara lunga, ha perso un paio di posizioni nella classifica finale della 6 mila metri, chiudendo come 9’ al traguardo e 6’ nella classifica combinata.

Michele Rocchetti, pari categoria, invece ha corso un’ottima gara lunga, 6 mila metri a punti, chiudendo come terzo sul podio e, grazie alla 12’ posizione nella sprint, ha conquistato la 7’ posizione in combinata. Andrea Mazzola, categoria Ragazzi, ha corso un’ottima gara sprint chiudendo in 3’ posizione sul podio e poi ha conquistato la finale della gara lunga, 5 mila a punti, raggiungendo, con un’ottima performance nella finale, il 10’ posto al traguardo e la 5’ posizione nella classifica combinata. Al pomeriggio ha corso il piccolo Alex Botezatu, categoria Giovanissimi, che, settimana dopo settimana, è sempre più sicuro in gara: ha gareggiato molto bene in entrambe le gare, conquistando il 16’ posto nella gara lunga da 600 metri e il 18’ posto nella sprint da 80 metri.

Tutti insieme hanno festeggiato i successi e si sono fatti fotografare sorridenti per ringraziare gli sponsor Lauretana e Sellmat che sempre sostengono Bi Roller in ogni trasferta. La stagione di gare è finita ma ci sono ancora importanti appuntamenti in programma. Tutti e 4 gli atleti Bi Roller presenti all’ultima gara di Giussano parteciperanno domenica prossima a Savona allo stage e Premiazione di Circuito CNO, per i risultati conquistati nella classifica generale della stagione: Annibale Sangiorgi per il suo meritatissimo 5’ posto, Michele Rocchetti in 11’ posizione, Andrea Mazzola 14’ e Alex Botezatu 19’. Infine, la settimana successiva, 14 e 15 ottobre, Annibale Sangiorgi e Andrea Mazzola parteciperanno alla Finale dei Circuiti che si svolgerà a Montichiari in cui i migliori atleti del circuito CNO creeranno delle squadre miste con i migliori pattinatori del Nord Est, circuito GPG, e tutti insieme passeranno due giorni all’insegna dello sport e del divertimento.