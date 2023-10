Passeggiata al Lago delle Bose con vista spettacolare dal Pian di Ge

Sabato 30 settembre alle 8.30 si sono presentati in quindici per una buona colazione e poi via sulla salita che da Oropa porta al laghetto delle Bose. Ad accompagnare il gruppo Martino e Carlo del CAI di Biella. Due “ultra esperti di montagna” e della natura montana..

I partecipanti, un gruppo disomogeneo, è comunque salito insieme, fermandosi spesso ad ammirare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche che il percorso offre illustrate dagli accompagnatori. Il panorama dal Pian di Ge è spettacolare: un balcone sulla pianura padana, favorito nella circostanza, da un tempo fantastico, un celo sereno, un sole tiepido che ha accompagnato gli escursionisti una volta usciti dalla strada nel bosco lunga non più di un chilometro ma decisamente la più impegnativa. Arrivati al lago una bella pausa per scattare alcune foto, riposarsi, riprendere fiato per cominciare la discesa verso la Busancano, quindi le Pisse per prendere il sentiero di ritorno verso la strada della galleria di Rosazza.

Il rientro per mezzogiorno, giusto in tempo per rifocillarsi con un buon pasto che ad Oropa spesso è un'ottima polenta concia. Sicuramente altre escursioni verranno organizzate sugli stessi percorsi o verso altre mete, sempre alla portata di tutti....

Con l'inverno anche con l'utilizzo delle ciaspole.