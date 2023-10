40 giovani al torneo di pallavolo, grande entusiasmo a Oropa FOTO

Grande agonismo e divertimento nella seconda edizione del torneo di pallavolo ad Oropa. Sabato 30 settembre una quarantina di ragazzi e ragazze si sono dati appuntamento, invitati dall'ASD Oropa Outdoor per disputare il secono Torneo di Pallavolo che si è tenuto nel polisportivo all'aperto. La fantastica giornata, dal punto di vista meteorologico, ha permesso alle 5 squadre iscritte di svolgere un torneo all'italiana con quattro partite da disputare.

Dopo la pausa pranzo a base di panini caldi con salamella, amburgher, wurstell, verdure varie, tutte rigorosamente cotte alla piastra. Si sono disputate le due finali, per il terzo quarto posto e poi per il primo e secondo. A vincere la finalina è stata la squadra denominata “Beer Runners” che ha battuto la squadra “Anonima” composta da ex alunni del Liceo G. e Q. Sella alla bella in tre set. A vincere la finale è stata la squadra di tutti diciasettenni denominata “Paninocap” (Mosca Alessandro, Panaia Valentinaì, Vinci Lorenzo, Vinci simone, Rossetti Andre. Lanza Martina, Macchieraldo Giulia, Sappino Luca) che ha battuto i “Ramento” in due set molto combattuti. Quinta classificata la squadra denominata “Ily” proveniente dalla Valdilana.

La premiazione tenutasi alle 16.00 del pomeriggio, ricca di premi per tutti i partecipanti grazie agli spnsor della manifestazione, non ha chiuso la giornata, infatti alcune partite amichevoli hanno permesso ai più attivi di continuare a giocare sino alle 18.00 Grande la soddisfazione dei vincitori ma anche di tutti gli altri partecipanti che hanno chiesto di ripetere l'evento il prima possibile. L'ASD Oropa Outdoor ha già preannunciato che la terza edizione si terrà a giungo 2024 e la quarta nel settembre successivo. Quindi un doppio appuntamento ogni anno. Tutti i pallavolisti che vogliono approfittare di uno scenario veramente unico sono invitati.