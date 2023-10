“La Lega delle Idee”, la Festa 2023 della Lega Biella - FOTO

L’Eurodeputato Alessandro Panza ed il Capogruppo alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari sono stati gli ospiti di eccezione “La Lega delle Idee”, la Festa della Lega di Biella dello scorso week end.

Venerdì sera, 29 settembre, Pansa ha raccontato la sua esperienza a Bruxelles e Strasburgo. “In Europa – spiega Pansa - non c’è dibattito, ci sono dei dogmi come quelli che vogliono imporre in tema di livelli di inquinamento, di case ed auto green. Il sistema elettorale italiano, con le preferenze, ci penalizza perché, su 76 deputati, ogni 5 anni ne vengono confermati una dozzina. Non c’è continuità, le regole istituzionali europee richiedono tempo per essere studiate, ed è quindi complicato portare a casa risultati. Io, ad esempio, sono riuscito a fare ricomprendere, per la prima volta, nel regolamento dei trasporti internazionali trasporto a fune”.

Sabato sera, 30 settembre, è stata la volta di Molinari. “Da metà giugno – dichiara il Capogruppo a Montecitorio – non c’è stato week end in cui non abbia partecipato a feste della Lega. Questa è la nostra forza che ci servirà per le elezioni regionali ed europee. L’attaccamento al territorio , tutti gli incontri e dibattiti, gli amministratori ed i sindaci, sono la nostra struttura con cui il partito tiene in un momento in cui il consenso non viene da sé, e dopo il risultato non esaltante delle ultime politiche. Tutto questo dimostra che la Lega è sempre presente per la sua gente”.

Gli altri interventi della “La Lega delle Idee” sono stati gli Assessori Regionali Chiara Caucino e Fabrizio Ricca, il Consigliere Regionale Michele Mosca, i Sindaci di Biella ed Andorno Micca Claudio Corradino e Davide Crovella.