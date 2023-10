Candelo: Tutti pazzi per i Cosplay al Ricetto FOTO e VIDEO

Evento nell'evento, la gara di Cosplay al Ricetto, che ha incuriosito chi non conosceva questo mondo e divertito il pubblico di piccoli e grandi che non hanno perso l'occasione di farsi fotografare accanto ai personaggi più conosciuti dei fumetti, dei videogiochi e dei film.

Dopo la sfilata le premiazioni che hanno decretato i migliori delle varie categorie; un lungo applauso per chi ha organizzato e per chi ha partecipato e poi di nuovo per le rue, una visita ancora nelle cantine che hanno ospitato i disegnatori fino alla chiusura dell'evento che, come di consueto, si è rivelato efficace attrattore per un pubblico di generazioni differenti ma cresciuto coi personaggi dei fumetti, diversi in base all'epoca, alcuni intramontabili e tramandati dagli anni 70, altri tutti da scoprire per i meno giovani e che rispecchiano un mondo di fantasia, di arte e di cultura che appassiona e coinvolge le generazioni più giovani.