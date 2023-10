A Biella il Corso di Scrittura Consapevole: 4 incontri per scriversi, svelarsi e screscere.

Il Corso di Scrittura Consapevole è stato organizzato dall’Associazione Paviol e verrà condotto da Carla Fiorio.

Attraverso specifiche tecniche, il corso si propone di trovare le “parole identitarie” e condurre gli iscritti verso un percorso di conoscenza: “Scrivere è un atto di selezione, occorre scremare il superfluo e mantenere l’essenza del nostro essere”. Fiorio condurrà il discente alla voce autentica, puntando al raggiungimento del proprio essere.

Durante il percorso si analizzeranno gli elementi basilari della tecnica narrativa, utili per dare forma al racconto di sé. Senza dimenticare che la tecnica e l’allenamento costante, rimangono pratiche fondamentali.

Racconti di ispirazione, pensieri ed emozioni: le attività proposte saranno la bussola per dare un ordine al caos che ci attanaglia ed esprimere dall’incertezza un racconto, sulla base della nostra evoluzione.

Il corso si terrà il lunedì sera, dalle ore 18:30, alle 20:30, nelle seguenti date: 23, 30 ottobre e 6, 13 novembre 2023, presso la sede associativa, a Biella, in Via Milano, 36.

Il costo totale è di 85 euro per 8 ore in aula, più un in contro finale individuale.

Si ricorda che i posti sono limitati.

Per ulteriori informazioni: fiorio.charlie@gmail.com