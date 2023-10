Biella Jazz Club, due graditi ritorno: ecco chi sono

Un graditissimo ritorno al Biella Jazz Club martedì 3 ottobre alle ore 21,30 Iguazù Trio con Alex Battini de Barreiro alla batteria, Marco Mistrangelo al basso e Fabio Gianni al pianoforte. Iguazù Trio nasce dalla passione per le sonorità del Sud America ed in particolare dei paesi con una forte tradizione musicale come Brasile, Cuba, l’Argentina, Perù e Puerto Rico. Il gruppo comincia a prendere forma nel 2007, dopo una decennale frequentazione nell’ambito della musica latina più commerciale, la cosiddetta “Salsa”.

Da questa esperienza è nata una solida amicizia, cresciuta nella condivisone del piacere di vivere la musica insieme e consolidata dal percorrere migliaia di chilometri in lungo e in largo per l’Italia e non solo. Ognuno dei musicisti ha portato in questo progetto le proprie esperienze e le proprie passioni musicali, fatte di jazz, pop, soul, funk, musica d’autore... Dalle energiche sonorità afrocubane con contaminazioni jazz, ad arrangiamenti personali di cover che fanno omaggio a grandi personalità del Latin Jazz internazionale. Il risultato è molto eterogeneo e sicuramente accattivante grazie anche a momenti di grande energia e virtuosismo. L’attività concertistica del Trio, passa da Festival Jazz nazionali ed internazionali, a performance in importanti Jazz club, oltre ad essere Testimonial Band della Yamaha con Masterclasses, Stages ed eventi fieristici di settore. Nel luglio del 2010,distribuito a livello mondiale da RaiTrade - Video Radio, esce il Cd“Rubio” con la partecipazione in qualità di special guest-star del leggendario percussionista Alex Acuña. Numerose ed entusiastiche le recensioni a favore di questo primo lavoro del gruppo che trova ampio riscontro anche tra gli addetti ai lavori.

Grande attesa per il concerto di martedì 10 con “Sugarpie and the Candymen” che ritornano al Biella Jazz Club dopo i successi a Umbria Jazz. Alex Battini de Barreiro Italo-argentino, nato a Genova il 16 ottobre 1961. Figlio d'arte, suo padre il famoso cantante degli anni '40, Mario Battini detto "La voz romantica de Italia". A tre anni dimostra attenzione per il ritmo e la percussione e con cucchiai di legno, pentole e bicchieri costruisce la prima batteria. Il primo approccio con il "drum-set" lo avrà nelle scuole medie inferiori "Emilio De Marchi Junior" dove il M° Giori inizia ai rudimenti dello strumento durante le lezioni di educazione musicale.

Seguirà un'intensa attività nella Comunità dell'Oratorio di Don Orione a Milano, partecipando allo spettacolo musicale teatrale "Voi chi dite che io sia" (vincitore di numerosi premi nazionali). A 18 anni inizia lo studio della Batteria Jazz con il M° Lucchini, che seguirà per circa quattro anni. Nel frattempo tramite il convocatore Berlendis inizia a lavorare negli studi televisivi RAI e Fininvest, realizzando innumerevoli play-back con artisti italiani e stranieri (Roxette, RobyNevill, Milva, Level 42, ecc.) e in trasmissioni televisive (Disco Ring ,Domenica In, Superclassificashow, Europa Europa, Azzurro, Festivalbar,Buona Domenica, ecc.). Nel 1982 durante il servizio militare è 1°tamburo imperiale nella Banda Militare della 3° Brigata Missili di Portogruaro, e sotto la direzione del M° Lorito si avvicina al repertorio classico (Verdi, Puccini, Bellini, Rossini, Tchaicowsky).