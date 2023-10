Ennesimo, tragico, incidente stradale mortale nell'Astigiano. Un motociclista di 48 anni, di Ivrea, ha perso la vita sabato pomeriggio mentre, con la sua moto, percorreva, con amici, la strada tra Cortanze e Piea.

Per cause da accertare ha perso il controllo della moto in curva, terminando la sua corsa contro un guardrail nella corsia opposta per poi cadere giù dalla riva adiacente.

Nonostante il pronto intervento dell'elisoccorso, per lui non c'è stato nulla da fare. Procedono i carabinieri.