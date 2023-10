Omicidio a Biella Chiavazza, proseguono le perizie sulle prove raccolte FOTO e VIDEO

I risvolti non sono ancora definiti. In carcere si sta procedendo con l'interrogatorio dei 4 fermati per omicidio di Gabriele Maffeo, il cui corpo è stato rinvenuto all'interno di un cassonetto intorno alle 19 in via Coppa a Biella Chiavazza, Giuseppe Bonura, Marina Coda Zabetta, Alessandro Solina e Simone Perra.

La raccolta delle prove, in attesa dell'autopsia sul corpo di Maffeo, intanto prosegue. E nel video qui di seguito si vede mentre sabato 30 settembre, la sera del ritrovamento del corpo dell'uomo, la forze dell'ordine procedono con il recupero di una carriola, che secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stata utilizzata per trasportare il corpo dell'uomo e scaricarlo nel cassonetto.