Cadavere nel cassonetto a Biella Chiavazza, i residenti: “Mio figlio adesso ha paura a uscire di casa”

Da oasi felice, ora il clima nella zona non è più lo stesso. Solo il tempo aggiusterà le ferite. “Non gli avrei raccontato che cosa era accaduto - prosegue la mamma -, solo che nel pomeriggio lo avevo accompagnato a un compleanno, e intorno alle 19 siamo arrivati davanti a casa e non ci lasciavano entrare. E chi era dentro non poteva uscire. La Polizia non diceva nulla, ma ormai il fatto era noto e tutti, attorno ne parlavano, e mio figlio come altri ha sentito tutto e si è spaventato. Per tranquillizzarlo l'ho portato via e siamo tornati verso le 23. Finalmente verso le 23,30 ci hanno lasciati entrare in casa, ma sembrava di vivere un incubo. E mio figlio adesso non vuole più uscire di casa da solo, a giocare con gli atri come hanno sempre fatto e in giardino, e continua a chiedermi perchè hanno ucciso quell'uomo, e di notte dorme male”.