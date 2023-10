Imparaelavora, corsi professionali per imparare un mestiere VIDEO

Imparaelavora è il punto di riferimento completo per chi vuole imparare in poco tempo i mestieri più richiesti nelle principali aree di impiego: tecnica e impiantistica, informatica, ristorazione, bellezza, salute e servizi sociali. Raccoglie i corsi di Scuola Radio Elettra, La Scuola di Cucina, Beauty Academy, Schola Sanitas e altre realtà affermate nell’ambito della formazione professionale.

L’offerta formativa di Imparaelavora comprende oltre 30 corsi professionali rivolti ai giovani in cerca del primo impiego, a chi già lavora e vuole qualificare le proprie competenze e a chi vuole ottenere il titolo necessario per avviare un’attività in proprio. Al termine dei corsi è rilasciata una qualifica legalmente riconosciuta in conformità all’art. 6 del D.lgs. n.13. La struttura dei corsi prevede lezioni online, fruibili da casa con il supporto di tutor e docenti sempre disponibili, e lezioni pratiche all’interno di laboratori che simulano l’ambiente di lavoro.

Tutti i docenti di Imparaelavora sono anche professionisti che operano quotidianamente nel proprio settore di competenza e mettono a disposizione degli allievi tutta la loro esperienza. Imparaelavora è parte di un sistema che in oltre cinquant’anni di attività ha formato più di 2 milioni di studenti in ambito non solo professionale, ma anche scolastico, universitario e post-universitario.

Per ogni informazione è possibile visitare il sito imparaelavora.it o contattare il Centro Studio Cepu di Biella in Via Cristoforo Colombo 1, allo 015 /2400093