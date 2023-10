Ad Arro, ritorna la Festa del nuovo raccolto, FOTO

18° anno. Dopo un anno travagliato causa siccità, ritorna la Festa del Nuovo Raccolto, che si svolgerà domenica 08 ottobre 2023.

Un'antico cascinale, le risaie e il paesaggio rilassante della Baraggia. In questo contesto vivrete una giornata indimenticabile, pedalando in mountain-bike (e imparando) tra le campagne biellesi, vedendo dal vivo la lavorazione del riso (in cascina) e la raccolta (in risaia).

Prodotti tipici biellesi in vendita, a mezzogiorno si mangia con la Grande Panissata, con la distribuzione di panissa (risotto tipico), salumi, formaggi, vino, polenta e tanto altro ancora.

Il tutto all'insegna del buonumore e dell'ospitalità della famiglia Guerrini e degli Amici di Arro.

Si mangia seduti sotto i gazebo o sulle balle di paglia come una volta.



Vivere con gli amici una giornata all'aria aperta , sull'aia o sotto una tettoia, e poi in risaia per imparare come si raccoglie il riso, beh, è una cosa impagabile, soprattutto quando si trovano anche molti prodotti tipici biellesi, i cosiddetti "Amici del riso", che propongono ai visitatori vino, miele, polenta, frutta e verdura, formaggi e molto altro.

Nella mattinata e a ripetersi nel pomeriggio: -Visite guidate alla riseria e (solo nel pomeriggio) la raccolta, - Pedalata Risicola, un percorso di circa 3Km guidato immersi nelle campagne mature dell'autunno. Bici propria o noleggio gratuito fino ad esaurimento bici.

Novità di quest'anno: "Con i piedi nell'acqua", esperienza immersiva di realtà virtuale, a cura di Ente Nazionale Risi. I visitatori potranno, tramite dei visori Oculus, vivere la risaia virtualmente come se fossero realmente con i piedi nell'acqua. Da non perdere.

Vai alla pagina dedicata di Facebook per saperne di più

E tanti altri divertimenti anche per i più piccini.

Cosa aspettate, ricordatevi di questo appuntamento, Vi aspettiamo numerosi come sempre !!



Non riuscite a partecipare ? Vieni a visitare la nostra riseria in un'altra occasione, magari in comitiva. Vuoi saperne di più sulle visite guidate in riseria ?