Allineatori Trasparenti Dentali, nuove frontiere del trattamento ortodontico estetico VIDEO

Gli allineatori trasparenti oggi offrono al paziente una soluzione terapeutica efficace, confortevole e maggiormente rispettosa dei tessuti molli e del parodonto (legamenti dentali) rispetto alle tradizionali tecniche fisse “multibrackets”, ovvero delle placchette metalliche. Nell’articolo di oggi ne parliamo con il dottor Valerio Bini, medico odontoiatra ad indirizzo estetico, che si occupa di allineamento dentale attraverso l’uso di allineatori in plastica trasparente da circa 14 anni, implementando i risultati clinici a finalizzazioni estetiche del sorriso.

“Affinché la terapia abbia successo, è fondamentale stabilire un’importante collaborazione con il paziente, così come è necessario, da parte del clinico, saper effettuare un’attenta diagnosi ed una corretta progettazione, oggi sempre più affidata al digitale grazie all’utilizzo degli scanner – che rilevano le impronte digitali delle arcate dentarie – alle radiografie 3D ed alla indispensabile documentazione fotografica” spiega Bini.

L'odontoiatria digitale, come molti altri settori in ambito sanitario e non solo, ha subìto moltissimi cambiamenti e miglioramenti grazie alla rapida evoluzione della tecnologia. L’evoluzione degli allineatori, inizialmente utilizzati per risolvere casi di affollamento minimo o moderato e per la chiusura di piccoli diastemi (ovvero spazi tra i denti), accanto alla qualità del flusso di lavoro digitale ortodontico, ha permesso di valutare meglio l’adattamento degli allineatori e il loro design complessivo per una migliore gestione del caso; il loro successo crescente ha consentito il trattamento di malocclusioni più severe, fino a farli diventare uno dei sistemi di trattamento più impiegati nella medicina in generale, tra cui l’odontoiatria che occupa una posizione di rilievo.

L’intera risoluzione di un caso, nel quale si possono unire le esigenze “estetiche” e “funzionali”, può essere spesso ottenuta con successo con le cosiddette terapie “ibride”, in cui l’azione degli allineatori trasparenti si unisce a strumenti ausiliari, tra i quali spiccano dispositivi di facile fruibilità elastodontici e miofunzionali che agiscono sui muscoli masticatori e mimici del viso, con ottimi risultati.

A distanza di quasi 20 anni dalla nascita del primo brand americano, le proposte relative agli allineatori comprendono diversi marchi in tutto il mondo e le loro indicazioni, applicazioni e caratteristiche si sono evolute. Gli allineatori trasparenti non sono tutti uguali: si possono infatti trovare molte differenze tra varie tipologie, come se non si potesse più parlare di un “sistema unico” ma di “più sistemi diversi”. I materiali termoplastici utilizzati, il design del margine gengivale e le diverse strategie impiegate per guidare il movimento ortodontico, ne determinano anche l’efficacia.

Vantaggi, svantaggi e indicazioni all’uso degli allineatori trasparenti

Uno dei principali vantaggi del trattamento con allineatori trasparenti è che risultano quasi invisibili ad un occhio inesperto e consentono ai pazienti di sorridere con maggiore sicurezza. Inoltre, il comfort sperimentato dal paziente è indubbio: non vengono utilizzati dispositivi metallici che possono causare irritazioni o ulcerazioni alla mucosa orale. I dispositivi sono rimovibili, in modo da facilitare il consumo di alimenti e l'utilizzo di spazzolino e filo interdentale. Questo comporta un minore rischio di malattia gengivale-parodontale, di decalcificazioni dello smalto e di discolorazioni, che spesso si verificano con gli apparecchi tradizionali. Riducono, inoltre, l’abrasione occlusale (superficie masticatoria dentale) dovuta alle abitudini parafunzionali durante il trattamento e, lo spessore degli allineatori, può risultare vantaggioso anche per i pazienti con problemi di articolazione temporo-mandibolare.

Durante la terapia, gli appuntamenti dal dentista sono più brevi e meno frequenti, poiché i cambi degli allineatori sono gestiti autonomamente dai pazienti per un lasso di tempo che va da 1 a 3 mesi e con cadenza settimanale o quindicinale.

“È importante evidenziare quanto la motivazione del paziente sia fondamentale per ottenere i risultati desiderati e per contenere i tempi di trattamento, poiché l’andamento della terapia dipende dalla sua collaborazione” conclude il dottor Bini. “Gli allineatori devono essere indossati per un tempo ideale di almeno 20/22 ore al giorno, con la possibilità di consumare più pasti quotidiani facilmente, semplicemente rimuovendo gli allineatori e rindossandoli dopo le manovre di igiene orale”.

