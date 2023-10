Cossato, al via i lavori di asfaltatura: ecco le vie interessate

Sono in partenza i lavori di asfaltatura nella città di Cossato. Ne dà notizia il Comune sui propri canali social.

Nel dettaglio, l'elenco di tutte le strade chiuse: è istituito il divieto di transito (escluso per i residenti) e di sosta con rimozione forzata in via Parlamento (nel primo tratto compreso tra l’intersezione con via Marconi e via Aosta, dal 3 al 6 ottobre), in via Paruzza (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Martiri della Libertà e via Milano dal 5 al 10 ottobre) e in via Parlamento (nel 2° tratto compreso tra l’intersezione con la SS 232 e via Aosta, dal 10 al 16 ottobre).

Stabilito anche il senso unico alternato anche in via Milano nel tratto compreso tra l’intersezione con via Paruzza e via per Castelletto Cervo dal 6 all'11 ottobre.