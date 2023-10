Casapinta: Inaugurati due luoghi del paese riqualificati e una mostra, ma è solo l'inizio FOTO

La popolazione di questo piccolo paese biellese non si smentisce: in tanti oggi hanno partecipato all'inaugurazione di due luoghi del paese riqualificati, il parco giochi e frazione Vesco, e di una mostra fotografica permanente posta nel salone polivalente, in cui si ripercorre la storia di Casapinta e delle sue famiglie storiche.

Ma la voglia di continuare su questa strada è tanta e tante le idee messe in campo e da realizzare per migliorare le frazioni sotto tutti gli aspetti. "Tutti gli abitanti devono comprendere che se ognuno abbellisce l'esterno della propria casa concorre a rendere l'intero paese un gioiello del biellese - ci racconta il vice Sindaco, Danilo Cavasin - con tutte le idee messe sul tavolo è sorta la necessità di strutturarci in una associazione, forse una proloco, a cui ogni cittadino può aderire e contribuire con le proprie competenze, tempo, capacità"

Dopo un periodo critico come quello della pandemia, i casapintesi non si sono arresi, anzi hanno rafforzato amicizie, cominciato ad elaborare progetti, realizzandone già alcuni, e mettendo in moto un meccanismo che non si ferma, risvegliando l'orgoglio del paese in cui si vive.

E così sono stati ripuliti i sentieri, preparando una fitta rete di percorsi per gli escursionisti e per gli appassionati della MTB, sono stati sistemati i giochi nei giardinetti, è stata installata una panchina rosa per ricordare il valore delle donne e contro la violenza su di loro, sono stati pensati e realizzati due murales che hanno reso armonici due luoghi del paese, è stato abbellito l'ingresso del paese con pannelli di foto storiche, è stata riprogettata la rotonda al bivio con Mezzana con simboli della natura laboriosa degli abitanti.

E non finisce qui.. le iniziative in programma sono tante e l'affluenza di oggi dimostra ancora una volta che quando il paese è vivo migliora tutto, la socialità, gli scambi tra vicini e la solidarietà. Avanti così.