Teens Basket, oltre 50 atleti alla prima del Memorial Dario Raspino

Erano in tanti, più di 50, i bambini che nella palestra comunale di Graglia sono stati protagonisti della prima edizione del Memorial Dario Raspino. Un evento voluto fortemente da Teens Basket Biella e dal suo presidente Luciano D’Agostino, con il patrocinio del comune di Graglia.

L'ex giocatore della Libertas Biella, morto nel 2021, è stato per quasi 50 anni uno tra i più attivi protagonisti della pallacanestro biellese, prima in campo come promettente giocatore nel settore giovanile della Libertas Biella, poi nel ruolo di dirigente, contribuendo alla nascita e alla crescita di Pallacanestro Biella.

La manifestazione, alla quale ha presenziato anche Giulio Chiavenuto, vicesindaco di Graglia, è stata anche l’occasione per inaugurare ufficialmente i due nuovi canestri acquistati recentemente dall’amministrazione locale.

Presenti anche Annalisa, moglie del compianto Dario e la figlia Marta con la famiglia, amici ed ex compagni di squadra.

In programma, alle 16 di oggi, altro evento targato Teens e Tommaso Raspino Minibasket School: al pala Pala Pajetta di Biella l’open day minibasket Teens, con giochi e pizzata per tutti i partecipanti.