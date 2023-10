In 1300 al Pozzo La Marmora per la prima delle Juve Women - FOTO E VIDEO

Cristiana Girelli incorna il gol del 3-1 - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Sold out per la prima della Juventus Women allo Stadio Pozzo La Marmora, “casa” delle bianconere per il campionato di serie A 2023/2024.

Erano in 1300 oggi, domenica 1 ottobre, all’esordio biellese di Sara Gama e compagne, che hanno battuto 4-1 la Sampdoria al termine di una gara intensa per ritmo ed agonismo, in cui si è visto un buon calcio.

Di Maelle Garbino, Lineth Beerensteyn (doppietta) e Cristiana Girelli i gol bianconeri, mentre la Sampdoria è andata a segno su rigore con Sena Das Neves.

Presenti allo stadio le squadre femminili di Biellese e Cossatese.

Nei video che seguono le squadre a centro campo e la festa bianconera a fine partita.