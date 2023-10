Coppa Piemonte, prima fase in chiaroscuro per Virtus Biella: arrivano una vittoria e un ko

Una vittoria e una sconfitta per la Prochimica Virtus Biella nella terza ed ultima giornata della prima fase di Coppa Piemonte. Purtroppo, con i soli due punti messi in classifica in questo turno, le nerofucsia terminano a quota 11 e non riescono a chiudere tra le prime 12 della classifica avulsa. Dunque la corsa si ferma qui con un più che onorevole 17° posto su 54 partecipanti. Rimane comunque una buona Coppa con 4 vittorie su 6 incontri disputati, ma soprattutto con la consapevolezza di avere molti margini di miglioramento in un campionato che di fatto sarà nuovo per quasi tutte le atlete della rosa della prima squadra.

Nelle due partite giocate sabato pomeriggio a Cigliano la Prochimica Virtus ha iniziato alla grande sconfiggendo per 2-1 il quotato Rosaltiora Verbania che terminerà poi al 4° posto della classifica: perso il primo set a 19 le ragazze di Rastello e Venco hanno poi vinto i successivi due a 25 e a 19. Giusto il tempo di un piccolo riposo e la seconda partita contro le padrone di casa: equilibrato solo il primo set, chiuso 25-21, mentre nei successivi le vercellesi si sono dimostrate nettamente superiori chiudendo a 15 e a 14 per il 3-0 finale e terminando al 5° posto questa prima fase di Coppa. Queste le atlete convocate per l’occasione: Ginella, Cavaliere, Gasparini, Resini, Porta, Zacchi, Human Lopez, Fornasier, Cutely, De Pretto, Caneparo, Civallero, Vercellino, Silletti.

Terminata l'avventura in Coppa Piemonte, la Prochimica Virtus Biella entra ora in clima campionato. L'esordio nel girone A di serie C è in programma sabato sera alle ore 21 al PalaSarselli di Chiavazza contro il Pavic Romagnano, squadra che non ha preso parte alla Coppa.