Calcio, Biellese frena in casa. La Cervo esagerata: ne fa 6 al Valdigne (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it per la partita in casa della Biellese)

Frena la Biellese, cade il Città di Cossato. Questi i risultati delle squadre biellesi impegnate in Eccellenza: i lanieri non vanno oltre lo 0-0 con la Pro Eureka davanti al proprio pubblico; i blues, invece, cedono 2 a 0 all'Oleggio e restano ad un punto nella zona rossa del girone.

In Promozione, invece, colpaccio esterno della Chiavazzese (1-0) sull'ostico campo di Briga. Identica sorte anche per la Fulgor, impegnata in quel di Cameri mentre il Ceversama supera 2 a 0 il Feriolo. Unico neo la Valdilana Biogliese, sconfitta 4 a 2 dall'Omegna.

In Prima Categoria, sorridono il Gaglianico (2-1 all'Aost) e il Ponderano (2-0 al Cigliano); pari in trasferta, invece, per la Valle Elvo (0-0 con il Gattinara) e la Valle Cervo Andorno (1-1 a Livorno Ferraris). Il Vigliano, invece, mantiene l'ultimo posto in classifica, assieme al Santhià, a causa dello stop per 3 a 1 con la Virtus Vercelli.

Infine, in Seconda, restano a punteggio pieno le Torri Biellesi: 2 a 1 il risultato finale che vale la testa del gruppo. Peri e gol per 4 a 4 tra Pollone e Pont Donnas mentre la Cervo cala il 6 a 1 sul Valdigne.