Riascoltati per voi: Arctic Monkeys - AM (2013)

Quarto appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”, oggi riavvolgeremo il nastro di 10 anni andando a riascoltare un album datato 2013, “AM” degli Arctic Monkeys.

“AM” è il quinto album in studio della rock band inglese capitana da Alex Turner, gli Arctic Monkeys. Quest’album è stato senza dubbio un vero e proprio successo commerciale: è stato pubblicato nel settembre del 2013 ed è riuscito in breve tempo a vendere oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo e a vincere innumerevoli premi, tra i quali il Mercury Prize e il BRIT Award, come miglior album britannico. Altro dato interessante è che gli Arctic siano stati il primo gruppo musicale (sotto un'etichetta indipendente) a debuttare in vetta alla classifica degli album più venduti, mentre il singolo “Do I Wanna Know?” è stato il primo della band inglese a comparire nella Billboard Hot 100.

Niente male eh? Vi è venuta voglia di ascoltarli? Non ancora? Allora continuo… “AM” è un album ricco di canzoni ben scritte ed interpretate da Turner, la sua voce è decisamente più matura e sicura rispetto agli album precedenti, così come i suoi testi sono più introspettivi e personali. Questo disco è stato apprezzato sia dalla critica sia dagli innumerevoli fan, credo inoltre che abbia lasciato un segno indelebile nel suo genere, senza contare che nel corso degli anni ha influenzato un’intera generazione di artisti, tutt’oggi continua ad essere ascoltato e apprezzato. Il disco parte subito con la potente e melodica “Do I Wanna Know?”, si susseguono hits di grande successo come "R U Mine?", “Arabella”, "Why'd You Only Call Me When You're High?” e "I Wanna Be Yours", ovviamente sono tra le mie preferite, ma non solo: queste canzoni hanno contribuito a rendere “AM” uno degli album più popolari degli anni 2000.

Rispetto ai precedenti album, “AM” segna un deciso e significativo cambiamento nel sound degli Arctic Monkeys, all’inizio della loro carriera il loro suono era più incentrato verso il garage rock e l’indie rock, “AM” invece è molto più oscuro, atmosferico e psichedelico. Nel corso degli anni, gli Arctic Monkeys subiscono le influenze da più generi musicali, tra cui il rock classico, il blues, il soul e l'hip hop. Ed è proprio grazie a questo disco che Turner e soci vengono consacrati come una delle rock band più importanti della loro generazione.

Voto: 8,5

Tracce: 1) Do I Wanna Know? – 4:33 2) R U Mine? – 3:20 3) One for the Road – 3:26 4) Arabella – 3:27 5) I Want It All – 3:04 6) No.1 Party Anthem – 4:03 7) Mad Sounds – 3:35 8) Fireside – 3:01 9) Why’d You Only Call Me When You're High? – 2:42 10) Snap Out of It – 3:12 11) Knee Socks – 4:17 12 I Wanna Be Yours – 3:04

Totale: 42 minuti circa

A voi è piaciuto? Condividete e commentate, mi piacerebbe conoscere le vostre considerazioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “AM” ma anche degli Arctic Monkeys e della loro musica! Restate connessi, vi aspetto alla prossima recensione…