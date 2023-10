Workshop di acquarello: all’Oasi Zegna un laboratorio adatto a tutti.

Domenica 15 ottobre sarà possibile liberare e sprigionare la propria creatività, attraverso la tecnica dell’acquarello: “Una vera e propria pratica di benessere” afferma Marcella Pralormo, conduttrice dell’iniziativa.

L’immersione nella natura autunnale permetterà di cogliere ogni sfumatura del foliage e imprimerli sulla carta o dentro di sé. Grazie alla grande esperienza di Pralormo, nel campo artistico e del benessere, sarà possibile liberare la propria creatività, con due elementi semplici ed efficaci: acqua e colore.

Il workshop prevede di fermare i propri ricordi e imprimerli attraverso il dipinto di foglie, rami e alberi con i colori della natura e le pratiche di meditazione, accompagnati dai racconti e aneddoti sulla storia dei colori.

Il programma di domenica 15 ottobre prevede:

- Ore 11:00, ritrovo al Bocchetto Sessera, Oasi Zegna; Uscita in natura perl’inizio del workshop di pittura e il pic nic all’aperto.

- Ore 16:00, termine delle attività.

In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso la sala Rododendro, dell’albergo Bucaneve.

Di seguito i materiali necessari:

- Carnet da acquerello, carta minimo 180 gr o 300 gr. (Marca Hahnemuehle oppure AMI o Fabriano Artistico o Arches);

- Pennello medio a punta tonda sintetico (n. 6) marca Divolo o altre marche;

- Matita HB. Gomma pane;

- Scatola da 12 acquerelli marca Winsor and Newton oppure Schmincke;

- Fogli di carta tipo blocco per prove;

- Per chi si fa da solo il carnet: utilizzare carta semiruvida Arches o Fabrieano Artisti- co da 300 gr;

- Portarsi uno sgabellino pieghevole o un telo impermeabile per sedersi. Abbiglia- mento a strati adatto al clima e alla montagna. Scarponcini da montagna. Giacca a vento. Cappello. Guanti leggeri in caso di freddo per dipingere. E guanti più pesanti.

Il seminario esperienziale ha un costo di 70 euro e il pranzo presso il Bucaneve 20 euro, bevande escluse.

Per ulteriori informazioni: Marcella Pralormo, Progetti di Arte e Benessere, 335.826.5840 - marcellapralormo@gmail.com.